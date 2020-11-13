Астрологический прогноз на пятницу, 13 ноября: что нельзя делать в этот день

В пятницу, 13 ноября, могут происходить значительные трансформации, стоит менять все, что вам не нравится в жизни – окружение, отношения, работу.

Более мягкий вариант – это предлагать различные нововведения, которые улучшат климат в коллективе или семье и улучшали бы продуктивность труда. Такой прогноз эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила таролог Ольга Соломка.

Так, с 04:12 утра начинается 28 лунный день, символ которого – лотос. Поэтому день будет спокойным и благоприятным для любых дел, можно хоть бизнесом заниматься, хоть духовными практиками. Особенно хорошо прибегать решать вопросы, связанные с имуществом, недвижимостью, финансами, можно подписывать бумаги, заключать выгодные сделки. Но лучше делать все тайно, чтобы о любых достижении никто пока не знал.

"С самого утра Луна находится в Весах и это тоже хорошее время для переговоров и встреч, заключения взаимовыгодных соглашений и завязывания длительных отношений. И пусть никого не пугает фраза "пятница, 13-е", потому что в целом сегодня очень благоприятный день, в том числе для любых начинаний. Только с 13:32 до 18:17, когда Луна будет без курса, лучше сбавить обороты и заняться чем-то нейтральным и спокойным", – подчеркнула Ольга.

Прогнозист добавила, что с 18:17 Луна входит в знак Скорпиона, и эмоциональное напряжение может возрасти. И в это время лучше уже не решать серьезных дел, а переключиться на частную жизнь, которая может быть достаточно страстной. И эмоции могут быть настолько бурными, что могут привести даже к разрыву ненужных отношений.

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