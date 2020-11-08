Астрологический прогноз на 9 ноября: что приготовили Луна и звезды

В понедельник, 9 ноября, намечается очень мощный день по всем параметрам. Девятому числу соответствует аркан Отшельника, а это в нашем восприятии – человек мудрый и сильный.

Это значит, у нас впереди день мудрости, когда нужно решать различные философские и научные вопросы, постигать всю глубину мудрости этой вселенной, немало работать головой, в том числе анализировать свои ошибки и достижения, просчитывать финансовые показатели. Таким прогнозом эксклюзивно с изданием OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка.

По ее словам, целый день длится 24 лунный день, когда мы чувствуем прилив сил, и у нас их достаточно для того, чтобы разрушить старое и создать новое. В этот день хорошо закладывать основы своей будущей деятельности, строить фундаменты, начинать строительство, ремонт, заниматься бизнесом, творчеством, самообразованием, обращаться к руководству с предложениями и просьбами.

Вот только с 13:04 до 15:29 не стоит назначать ничего важного, поскольку Луна в это время будет без курса. Поэтому просто хорошо пообедайте и снова приступайте к делам, потому что день сегодня обещает быть чрезвычайно насыщенным.

В целом Луна будет находиться в знаке Льва и это также дает дополнительный энергетический заряд для творческого подъема и использования физической силы. В эти дни растет уверенность, боевой дух и склонность к риску, улучшаются настроение. Эти дни также лучшие для любви, для завязывания и укрепления отношений.

Как сообщал OBOZREVATEL, также таролог дала совет, что нужно сделать каждому знаку Зодиака до Нового года. Время заняться делами, до которых не доходили руки.

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