Астрологический прогноз на 16 ноября: жизнь может в корне измениться

Аркан Башни, который сегодня активизируется, может в корне изменить жизнь, разрушить все то старое, что мешало жить и творить.

Многих пугает перспектива разрушения, но вы не можете всю жизнь ходить "с молочными зубами", природой заложено так, чтобы они выпали, а на их месте выросли новые. Такой астрологический прогноз эксклюзивно для OBOZREVATEL озвучила Ольга Соломка.

"Новый дом невозможно построить, не разрушив старый на этом месте. Поэтому, если вы еще не решились на трансформацию, то именно сегодня можно ее начать, ведь уровень энергии возрастает и вы уже в силах начать изменения", – отметила прогнозист.

Третий лунный день, который начнется в 08:36, тоже будет вдохновлять на подвиги. Пора действовать, быть решительными и настойчивыми, идти на риск, ставить перед собой достаточно амбициозные планы, подниматься на новый уровень. Одним словом, проявляйте сегодня активность – именно в этом залог успеха.

Луна в Стрельце, и это также влияет на то, что увеличивается активность, хочется больше находиться среди людей, общаться, делать все, что обеспечить вам дальнейшую стабильность – оформлять бумаги, подавать заявления, заключать сделки, заниматься юридическими вопросами. Можно отправляться в поездки, командировки, романтические путешествия, организовывать и посещать семинары, дружеские вечеринки и семейные праздники.

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