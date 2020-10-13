Астропрогноз на 13 октября: таролог посоветовала ограничить общение

26 день лунного цикла, 13 октября, когда Луна находится в знаке Девы и идет на спад, будет благоприятным для того, чтобы решать проблемы относительно образа жизни, здоровья и питания.

Таким прогнозом эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозист-таролог Ольга Соломка. По ее словам, в этот день стоит делать то, что требует тщательности, повышенного внимания, сосредоточенности. Можно работать с цифрами, графиками, составлять бюджеты, считать расходы, писать письма в различные инстанции, жалобы, обращения, оформлять документы. Также эксперт посоветовала наводить везде порядки, убирать квартиру, выбрасывать лишнее.

По ее словам, этот период может быть эмоционально напряженным, когда хочется выяснять отношения и даже нарываться на неприятности, а сил для отстаивания позиций особо нет. Поэтому лучше заняться повседневными рутинными делами, чтобы отвлечься от эмоциональных всплесков и провокаций.

"Сегодня вообще лучше ограничивать контакты и по возможности не общаться с людьми, разве что с близкими и проверенными, либо с очень мудрыми и взвешенными. Вообще сегодня силы лучше зря не тратить, потому что их и так не слишком много. Жизнеспособность организма снижается, реакции замедляются, поэтому следует не стремиться к подвигу, а немного себя поберечь. И заняться чем-то привычным и приятным, что не требует дополнительных усилий", – рассказала Соломко.

Также она посоветовала держать деньги три себе, потому что увеличиваются риски потратить их на что-то ненужное, а потом сожалеть.