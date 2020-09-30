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Астрологический прогноз для Украины на октябрь 2020: чего стоит ожидать

1.6т
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Психолог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для издания OBOZREVATEL озвучила прогноз для Украины на октябрь 2020 года.

По мнению эксперта, перемены могут коснуться общественной жизни, а также политических и экономических аспектов. Подробнее – читайте в материале.

Общество

Большинство людей беспокоит только вопросы здоровья – собственного и близких, и люди пытаются всеми способами улучшить свое состояние, заботятся о профилактике, ищут различные методы оздоровления и повышения иммунитета. Возможно усиление карантинных мероприятий, но до массовых запретов и транспортного коллапса, которые были этой весной, пока дело не дойдет.

Политика

Расходы, которые сейчас идут на различные политические процессы и прихоти, просто невероятные. Но мало кто останется доволен результатом, полученным даже такой высокой ценой. Похоже на то, что результаты выборов разочаруют и тех, кто принимал в них участие, и тех, кто просто наблюдал за процессом.

Экономика

Состояние остается сложным, хотя не все это замечают. Расходы увеличиваются, доходы уменьшаются, многие предприятия сокращают и работников, и объемы производства, теряются связи, разрушаются договоренности. И выхода из такой сложной ситуации пока не видно.

Читайте также на OBOZREVATEL о том, как астрология отвечает на вопрос об окончании карантина.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Тег
Гороскопы
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