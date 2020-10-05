Астрологический прогноз для Украины на неделю с 5 по 11 октября: чего ожидать

Украинский психолог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для издания OBOZREVATEL озвучила прогноз для Украины на ближайшую неделю – период с 5 по 11 октября.

По мнению эксперта, перемены могут коснуться общественной жизни, а также политических и экономических аспектов. Подробнее – читайте в материале.

Общество

Растут критические настроения масс, которые показывают свое несогласие с тем, что происходит в Украине. И все больше проявляется желание людей иметь во главе сильного лидера, который бы держал все под контролем и достаточно жестко управлял. Словом, соскучились по сильной руке.

Политика

Выходит наружу очередная порция не слишком приятной правды о нынешних политиках. Ну, все как в лучших домах, компромат будет в стиле "секс, наркотики, рок-н-ролл"... И это убивает и без того слабую надежду на то, что эти люди способны что-то изменить в стране к лучшему.

Экономика

Невозможно достичь намеченных показателей, то есть бюджет не выполняется и от этого страдают все. Но может наблюдаться улучшение в некоторых сферах. Ну как улучшение, по крайней мере какого-то резкого падения не наблюдается, а иногда даже небольшой рост – и это уже большое достижение в наше время.

Ранее OBOZREVATEL также публиковал астрологический прогноз для Украины на октябрь 2020 года. Подробнее – читайте по ссылке.