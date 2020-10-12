Астрологический прогноз для Украины на 12-18 октября: какой окажется неделя

Психолог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для издания OBOZREVATEL озвучила прогноз для Украины на ближайшую неделю – с 12 по 18 октября.

По ее убеждению, для некоторых неделя может оказаться конфликтной. Однако, спокойствие и силы украинцы могут найти в семейных кругах. Прогнозист посоветовала искать поддержку в близком окружении. Подробнее – читайте в материале.

Общество

Утешает и придает сил семья и все, что касается уютного мира собственного дома. Люди все больше сосредоточиваются на себе, на своих семьях и проблемах, пытаясь искать поддержку именно внутри семьи и близкого круга. Поэтому актуализируются вопросы дома, любви, детей и заботы о спокойствии и собственном благосостояние.

Политика

Выходят наружу ссоры и конфликты, причем, очень острые, происходящие в настоящее время между персонажами нашей политической жизни. Впрочем, некоторые спокойно курят бамбук и позволяют себе отдыхать в теплых краях, пока другие дерутся и завоевывают место под солнцем.

Экономика

Происходят различные манипуляционные процессы, когда правят не законы и правила, а все делается так, как старший и сильный сказал. Словом, все переходит на ручное управление, что может очень негативно сказаться на всех экономических процессах.