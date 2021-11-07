Астрологи назвали топ-3 худших свекрови по знаку зодиака: хотят держать все под контролем

Отношения между невесткой и свекровью зачастую далеки от идеала. Конечно, бывают исключения, но между двумя самыми важными женщинами в жизни одного мужчины легко могут возникать недоразумения.

Астрологи издания Slobodenpecat определили три знака зодиака, которые являются худшими свекровями. Узнайте, кто есть в списке.

Телец

Свекровь под этим знаком зодиака всегда дает советы, которые никто не просит. Представительницы знака неописуемо упрямы, не уступают никогда и даже способны обсуждать за спиной свою невестку. Тельцы любят, чтобы их слушали и ценили советы, иначе могут легко устроить скандал.

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Рак

Если девушка ее сына не согласится играть по ее правилам, она заставит это делать, потому что ревнует своего ребенка. Единственный способ наладить хорошие отношения со свекровью - это завоевать ее доверие.

Рыбы

Свекрови-Рыбы так баловали своего сына, что всегда будут ожидать, что его избранница будет заботиться о нем так же. Так что, если делить с ней жилое пространство, девушке придется стать ее копией. Рыбы очень требовательны ко всем, поэтому установленные в доме правила нарушить не выйдет.

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