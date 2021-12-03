Астрологи назвали счастливые цифры для всех знаков зодиака: они могут привлечь удачу

У многих есть любымые цифры, но не всегда они привлекают удачу. Астрологи уверены, что виной всему - расположение звезд.

Эксперты по звездам издания Сhedonna рассказали, какие именно цифры могут принести счастье. Узнайте, что нужно вам..

Овен

Смелые Овны могут похвастаться уверенностью. Счастливое число этого знака - 16.

Телец

Тихим Тельцам нужны безмятежность и безопасность. Для них семья на первом месте. По мнению астрологов, число 4 приносит им удачу.

Близнецы

Любопытные, общительные и амбициозные Близнецы могут убедить оппонента в чем угодно. Этот знак удачлив от природы, но счастливым числом является 9.

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Рак

Уроженцы этого знака высоко ценят критику и мышление других. Их счастливое число 3.

Лев

Эксцентричные, харизматичные и гордые Львы обладают сильнейшим характером. Им нравится быть замеченными и находиться в центре внимания. Их удачное число 37.

Дева

Трудолюбивые и чувствительные Девы точны и жаждут совершенства. Их идеальное зодиакальное число 22.

Весы

Эмоциональные Весы стремятся не только к определенному балансу в жизни, но и спокойствию. Это дружелюбный знак с везучим числом 53.

Скорпион

Загадочные Скорпионы очень решительны и уверены в себе. Их счастливое число 13.

Стрелец

Рожденные под этим знаком излучают позитив и наделены заразительно хорошим настроением. Чтобы радоваться жизни, они всегда должны помнить о числе 30.

Козерог

Представители этого знака ориентированы на достижении финансовой устойчивости. Они очень строгие и вкладывают всю свою энергию в работу. Их счастливое число 21.

Водолей

Экстравертные Водолеи очень капризные люди. Они не должны забывать полагаться на свое счастливое число 27.

Рыбы

Мечтательные Рыбы способны всегда выполнять свои обязанности. Астрологи советуют им делать все ставки на число 8.

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