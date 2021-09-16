Астрологи назвали самые слабые места всех знаков зодиака: это они хотели бы скрыть

Идеальных людей не существует, поэтому каждый из нас имеет свои сильные и слабые стороны. Некоторые черты характера могут негативно влиять на отношения в семье и на работе.

Эксперты по звездам издания Сiudadanodiario назвали самые слабые места каждого знака зодиака. Узнайте, какие отрицательные черты таят в себе представители зодиакального круга.

Овен

Уроженцы этого знака очень нетерпеливы и горды, они не любят ждать. Овны очень трудолюбивы, хорошо учатся и все время стремятся быть идеальными. Они очень энергичны, но у них есть серьезная проблема со своей гордостью, которая не позволяет им учиться у других. Представители знака всегда будут пытаться избавиться от привычки контролировать все в жизни.

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Телец

Неуверенные и упрямые Тельцы опасаются быть брошенными. Часто они совершают необоснованные, но очень сентиментальные поступки. Тельцы не любят риска и предпочитают твердые шаги во всем, что делают. Им очень важен комфорт и стабильность в жизни.

Близнецы

Изменчивость Близнецов и их незрелость делает представителей знака очень слабыми, они избегают любой ответственности. Такое поведение вызывает проблемы. Близнецы часто оказываются поверхностными и не искренними, им быстро становится скучно, они ни к чему не относятся всерьез.

Рак

Они всегда ждут чего-то плохого в свой адрес со стороны собеседника. Из-за своей неуверенности и необоснованной ревности Раки становятся недоверчивыми по отношению к своему партнеру. Они много думают обо всем и не могут легко адаптироваться к изменениям.

Лев

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, импульсивны, нетерпеливы и эгоцентричны, но считаются великими лидерами. Они почти все время конфликтуют со многими людьми из-за их негибких и нетерпимых качеств. Львы без особого обдумывания решают проблемы или ситуации.

Дева

Все, кто родился под этим знаком зодиака, умеют планировать. Часто у них возникают проблемы в общении из-за ипохондрии и скромности. Они очень одержимы спортом и здоровым питанием.

Весы

Рожденные под этим знаком зодиака часто пренебрегают взглядами других. Но неуверенность, с которой сталкиваются Весы, - это момент, когда нужно научиться справляться со своими страхами и признать, что есть победители и проигравшие.

Скорпион

Самым слабым местом этого знака является то, что они все время думают, что все выйдет из-под контроля и их обманут. Они очень ревнивы, поскольку боятся предательства в любви. Скорпионы изучают каждую ситуацию, чтобы иметь возможность манипулировать, хотят постоянно привлекать внимание. Им необходимо, чтобы враги боялись их, а близкие никогда не покидали.

Стрелец

Они очень боятся потери свободы, отрицательной стороны вещей в целом и незнания. Стрельцы ненавидят манипуляторов, часто теряют доверие к окружающим. Они всегда учатся, читают и тренируются, боятся что-то упустить или чего-то не понять.

Козерог

Самой слабой стороной этого знака является холодность. Также Козероги обычно очень бояться потерять работу. В жизни они полагаются на везение и удачу.

Водолей

Самая большая их проблема - боязнь впасть в однообразие. Все время им нужно быть начеку, вводить новшества, созидать, чтобы чувствовать гармонию в жизни. Их целеустремленность способствует прогрессу.

Рыбы

Рыбы - это знак, который часто теряется в различных ситуациях в жизни. Их не интересуют проблемы или ссоры, поэтому они выдумывают свой идеальный мир, чтобы быть счастливыми. Они очень страстны, любят дарить и получать любовь, поэтому еще одна слабость - это явный страх быть брошенным близкими.

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