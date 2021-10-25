Астрологи назвали самые эгоистичные знаки зодиака: могут быть зациклены только на себе

Эгоисты - это люди, которых ничего не волнует, кроме собственных чувств. С ними тяжело наладить отношения в любви и на работе.

Астрологи издания Instanews определили самых эгоистичных людей по знаку зодиака. Они зачастую зациклены только на себе.

Лев

Эгоистичные Львы часто ставят свои интересы на первое место. Они привыкли делать то, что только им хочется, и вести себя очень корыстно.

Козерог

Рожденные под этим знаком любят собственное пространство и ориентированы исключительно на свои цели. Но несмотря на их эгоцентричность, они всегда будут защищать близких.

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Дева

Представители этого знака всегда сосредоточены на результатах и заботятся о своем комфорте и спокойствии. По этой причине Девы не очень интересуются потребностями других.

Скорпион

Уроженцы этого знака имеют стремление к успеху во всех сферах деятельности, поэтому могут воспользоваться общением ради личных интересов. Скорпионы могут быть очень холодными и эмоционально "закрытыми".

Рак

Эмоциональные Раки способны манипулировать другими, заставляя их чувствовать себя некомфортно. У них постоянно меняется настроение: поэтому нужно быть аккуратнее, общаясь с ними.

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