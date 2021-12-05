Астрологи назвали главного манипулятора по знаку зодиака: использует людей в своих целях

Люди, склонные к манипуляциям, всегда будут ставить свои интересы на первое место. С ними лучше никогда не терять бдительность, чтобы не поддаваться влиянию.

Астрологи издания Сhedonna выделили знак зодиака, который является прирожденным манипулятором. Его уроженцы часто используют людей в своих целях.

Близнецы

Близнецы очень улыбчивые и общительные. Им зачастую удается получить все, что хотят, именно благодаря манипуляциям. Они не забывают обид и предательств и не прощают никогда замечений в свой адрес. Людям этого знака трудно ставить себя на место других. Некоторым они могут показаться холодными и отстраненными.

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Близннецы легко могут находить болевые точки людей, и использовать их в своих интересах. Даже когда они решат отомстить, будут делать это тонко и в саркастическом обличье.

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