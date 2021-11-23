Астрологи назвали два знака зодиака с самым сложным характером: к ним трудно найти подход

Есть люди, которые имеют невыносимый характер. Они склонны цепляться к деталям и быстро утомляют окружающих разговорами.

Астрологи издания tiempodesanjuan назвали два знака зодиака с самым сложным характером. К ним трудно найти подход, чтобы выстроить гармончные отношения.

Рыбы

Представители данного знака очень эмоциональны и могут манипулировать другими. Им нужен тот, кто будет готов выслушать их в любое время суток. Рыбы склонны к депрессии, поэтому стремятся "поделиться" своим негативным опытом с окружением. С ними могут возникать трудности в общении.

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Рак

Уроженцы этого знака очень неуверенны в себе, но стремятся исправить ситуацию, критикуя других. Это люди, которым нелегко преодолеть прошлое. Они надолго запомнят зло, которое им причинили, да и в целом не простят малейшей критики. Раки могут долго скрывать свои эмоции, но в один момент "взрываются" и портят отношения навсегда.

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