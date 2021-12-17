Астролог заявил, что Новый год Тигра-2022 уникален

Новый год Тигра уникален тем, что в 2022 году его начало выпадает на один день по солнечному и солнечно-лунному календарю – на 1 февраля. Этот факт накладывает отпечаток на весь наступающий год.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. Подобное совпадение бывает крайне редко, подчеркнул он.

Как пояснил астролог, в странах Востока есть два календаря – лунный и солнечно-лунный. Первый известен на весь мир, ведь именно по нему определяется тотем "китайского Нового года". В 2022 году это Белый Водяной Тигр.

Второй календарь менее известен, он более древний, многие даты в нем фиксированы. В частности, фиксирована и дата Нового года – ежегодно это 1 февраля.

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Тот факт, что в 2022 году даты начала Нового года по двум календарям совпадут, астролог назвал крайне важным. По его словам, год Тигра будет подталкивать людей действовать смелее, в первую очередь, в осуществлении своих планов и мечтаний.

Полную версию блога Игоря Мехеды про Год Тигра читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астрологи назвали знаки Зодиака, которые станут наиболее успешными в 2022 году. Также был озвучен список блюд, которые не стоит готовить на Новый год.