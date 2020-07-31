Астролог рассказал, как восстановить здоровье и загадать желания на Ильи пророка

1 и 2 августа, когда церковь отмечает день Ильи пророка, а на большей территории Европы и Украины наблюдаются самые сильные летние грозы, можно "гадать по грозе".

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Игорь Мехеда. "Если в это время в местности, где вы живете, гроза, то можно мысленно обратиться к богу молний и грома, четко сформулировать вопрос и наблюдать за облаками, которые высвечиваются молнией. Их очертания фактически и будут ответом на вопрос", – пояснил он.

Астролог рассказал о том, что в эти дни можно загадывать желания и привел два способа. Первый состоит в том, чтобы смотреть на пламя свечи в направлении северного магнитного полюса, который можно определить с помощью компаса. "При этом необходимо представлять события, которые хотелось бы видеть осуществленными в своей жизни, и посылать их через пламя свечи на полюс. Полюс усиливает эти образы и через какое-то время они становятся реальностью", – сказал он.

Второй способ загадывания желаний – обряд под названием "свечная дорожка". Он напоминает первый, но в этом случае используется не одна, а ряд свечей. Их необходимо выстроить по направлению на северный магнитный полюс и посылать через него свои мысли-желания.

По словам астролога, особыми свойствами обладает вода, собранная сразу после грозы 1 или 2 августа. Древние славяне верили, что она способна исцелять. "Этой водой можно смазывать ноги, чтобы исцелиться или предотвратить заболевания", – порекомендовал он.

Избавиться от болезней можно при помощи специальной медитации, проведенной в эти дни. "В уравновешенном состоянии сознания следует представить, как столб чистого огня нисходит с неба и наполняет все тело человека. Это дает прилив здоровья и бодрости на протяжении, как минимум, 2 месяцев", – пояснил Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда озвучил 3 обряда на равноденствие, которые помогут исполнить желание.