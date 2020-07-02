Астролог предложила погадать на затмение 5 июля

Гороскоп 06:06, 2.07.2020

Астролог Эфа Форина рассказала, что во время лунного затмения 5 июля 2020 года можно узнать о причине тех или иных проблем в жизни человека.

Для этого понадобится новая колода из 36 игральных карт. Об этом астролог сообщила OBOZREVATEL.

Сначала необходимо перемешать колоду, мысленно формулируя вопрос: в чем заключается причина проблемы. Затем начинать вытаскивать из колоды карты по одной.

Ответом на вопрос будут первые карты одного из трех достоинств – дама, король или туз.

Если выпал пиковый или крестовый король или пиковая или крестовая дама, это означает, что какой-то мужчина или какая-то женщина окажут помощь в решении проблемы. Если король и дама "красной" масти, это говорит о встрече людей, которые "дадут силы для решения проблемы".

Тузы "черных" мастей указывают на негативное воздействие – зависть, проклятие, месть и так далее. "Красные" тузы говорят о том, что и проблема, и ее решение полностью находятся в руках самого человека.

Как писал OBOZREVATEL, астролог Игорь Мехеда рассказал о том, что лунное затмение 5 июля 2020 года будет уникальным и окажет большое влияние на материальный план – здоровье, деньги и удача.

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