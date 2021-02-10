Астролог озвучила авторский ритуал на укрепление денежных потоков

В первый день Нового года по восточному (китайскому) календарю, 12 февраля, можно провести ритуал на благосостояние и укрепление денежных потоков.

Об этом OBOZREVATEL рассказала астролог Эфа Форина. Она предложила авторский ритуал, для которого потребуется коробка, свечи, зеркало, рис, сахар, соль и монеты.

"Нужно взять коробочку голубого или синего цвета – сделать самим или купить в магазине. Коробочка должна быть с крышкой. На дно кладем круглое зеркальце отражающей стороной вверх", – пояснила она.

Далее на зеркало необходимо насыпать 12 столовых ложек сырого риса, 12 столовых ложек сахара и 12 столовых ложек соли. Сверху положить 12 монет из белого металла любого достоинства. "Желательно той страны, в которой человек проживает", – уточнила Эфа Форина.

В завершении коробочку следует закрыть крышкой и перевязать белой лентой.

"Дальше нам понадобится одна белая свеча, одна зеленая свеча, одна синяя или голубая свеча и одна свеча желтого цвета. Устанавливаем эти свечи по углам коробочки и зажигаем. Пусть эти свечи горят минут 15. Можно помедитировать на свои финансы, можно загадать свое намерение", – продолжила она.

Астролог посоветовала использовать для ритуала свечи большого размера, поскольку они понадобятся на целый год – "каждый месяц 12 числа зажигать их на 15 минут, находясь рядом с коробочкой", – сказала она. При этом, если свечи закончатся, можно купить новые.

"Так мы делаем до следующего года до 12 февраля, независимо от того, в какой день начинается следующий китайский Новый год. Цикл должен быть непрерывным", – предупредила Эфа Форина.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог и нумеролог Игорь Мехеда озвучил советы, как лучше всего встретить год Белого Металлического Быка, что следует и чего не следует делать 12 февраля.

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