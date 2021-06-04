Кому нужно бояться ретроградного Меркурия: астролог дала совет

Меркурий стал ретроградным, а еще и коридор затмений в июне продолжится. Поэтому в течение ближайших двух месяцев некоторым людям стоит быть осмотрительнее.

В Instagram астролог Василиса Володина перечислила даты рождения тех, кому в ближайшие два месяца надо быть осторожнее за рулем и держать тайны при себе.

Меркурий – планета, которая влияет на повседневные дела, контакты, переговоры, поездки и переезды, обучение, работу с документами и справками, соцсети и СМИ. И он будет ретроградный до 23 июня. А этом значит, что в этих сферах могут быть сюрпризы.

Астролог перечислила некоторые даты рождения тех людей, на кого будет особенно влиять ретроградный Меркурий.

"Поэтому, если точки затмений атакуют и ваш личный Меркурий, внимание! В ближайшие два месяца за рулем не спим, лишний раз не болтаем, не откровенничаем, длительные поездки отменяем", – предупредила Володина.

11.12.1960 – 12.12.1960

13.12.1961 – 14.12.1961

24.02.1965

04.09.1966

08.09.1973

07.05.1975 – 08.05.1975

05.03.1977 – 06.03.1977

17.02.1979 – 18.02.1979

11.12.1981 – 12.12.1981

17.09.1985 – 18.09.1985

13.12.1986 – 14.12.1986

16.11.1992 – 18.11.1992

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