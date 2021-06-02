Астролог назвала самый опасный день недели

В течение этой недели велик риск травмироваться и совершить неудачные крупные покупки. Особенно – 5 июня. В субботу стоит остерегаться скоплений людей.

Не смотря на передышку между затмениями, текущая неделя грозит травмоопасностью. Чем опасен и чем хорош период с 1 по 6 июня, рассказала в Instagram астролог Наталья Анисимова.

"Марс набычился на Плутон, а это всегда повышает риски травм в местах нахождения большого количества людей. В субботу самый пик. Для непонятливых – в толпу с дракой не лезем", – отметила она.

Астролог также отметила, что благодаря влиянию Венеры и Юпитера будет повышена вероятность успешного знакомства. А концентрация, пунктуальность и ответственность наконец улучшатся, хоть и незначительно. Связь и коммуникация достигли уровня дна.

"Тупим, друг друга не понимаем, делаем неверные выводы, расписание встреч сбивается, мессенджеры и интернет-платформы выкидывают фокусы. Ждем следующую неделю. Должны расколдоваться", – предупредила эксперт. ⠀

Анисимова добавила, что в течение недели 1-6 июня покупать косметику, красивые вещи можно, а с приобретением техники или автомобиля лучше повременить. Также всю неделю будут возможны подсказки в виде информации, на что важно обратить внимание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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