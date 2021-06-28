Самые неудачные дни июля: астролог назвала даты

На самочувствие человека и ход событий, согласно астрологии, влияют фазы Луны. Каждый месяц она несколько дней бывает "холостой", то есть, не взаимодействует с другими планетами.
В такие периоды психическое и физическое здоровье могут подвести, а дела – идти из рук вон плохо. Что можно и нельзя делать во время Луны без курса в июле, на своей странице в Instagram написала астролог Юлия Погорельченко.
Во время холостой Луны не стоит:
проходить медицинские обследования, сдавать анализы, ложиться на операцию;
подписывать договора и заключать соглашения;
назначать важные встречи;
заниматься оформлением документов, подавать ходатайства, обращаться в государственные структуры.
Однако во время Луны без курса полезно много гулять, отдыхать, заниматься бытовыми и насущными вопросами.
Неудачные дни в июле
30.06.2021 20:39 – 01.07.2021 04:21
03.07.2021 07:15 – 03.07.2021 15:28
05.07.2021 19:57 – 06.07.2021 04:24
08.07.2021 07:20 – 08.07.2021 16:51
10.07.2021 19:10 – 11.07.2021 03:20
12.07.2021 15:29 – 13.07.2021 11:30
15.07.2021 09:46 – 15.07.2021 17:31
17.07.2021 14:03 – 17.07.2021 21:38
19.07.2021 19:30 – 20.07.2021 00:08
22.07.2021 01:25 – 22.07.2021 01:36
23.07.2021 19:34 – 24.07.2021 03:12
26.07.2021 02:14 – 26.07.2021 06:30
28.07.2021 04:13 – 28.07.2021 12:58
30.07.2021 22:38 – 30.07.2021 23:08
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