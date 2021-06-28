Самые неудачные дни июля: астролог назвала даты

На самочувствие человека и ход событий, согласно астрологии, влияют фазы Луны. Каждый месяц она несколько дней бывает "холостой", то есть, не взаимодействует с другими планетами.

В такие периоды психическое и физическое здоровье могут подвести, а дела – идти из рук вон плохо. Что можно и нельзя делать во время Луны без курса в июле, на своей странице в Instagram написала астролог Юлия Погорельченко.

Во время холостой Луны не стоит:

проходить медицинские обследования, сдавать анализы, ложиться на операцию;

подписывать договора и заключать соглашения;

назначать важные встречи;

заниматься оформлением документов, подавать ходатайства, обращаться в государственные структуры.

Однако во время Луны без курса полезно много гулять, отдыхать, заниматься бытовыми и насущными вопросами.

Неудачные дни в июле

30.06.2021 20:39 – 01.07.2021 04:21

03.07.2021 07:15 – 03.07.2021 15:28

05.07.2021 19:57 – 06.07.2021 04:24

08.07.2021 07:20 – 08.07.2021 16:51

10.07.2021 19:10 – 11.07.2021 03:20

12.07.2021 15:29 – 13.07.2021 11:30

15.07.2021 09:46 – 15.07.2021 17:31

17.07.2021 14:03 – 17.07.2021 21:38

19.07.2021 19:30 – 20.07.2021 00:08

22.07.2021 01:25 – 22.07.2021 01:36

23.07.2021 19:34 – 24.07.2021 03:12

26.07.2021 02:14 – 26.07.2021 06:30

28.07.2021 04:13 – 28.07.2021 12:58

30.07.2021 22:38 – 30.07.2021 23:08

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