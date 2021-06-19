Астролог назвала пять главных неудачников по знаку зодиака

Удача улыбается не всем знакам зодиака – некоторым приходится всю жизнь бороться с трудностями. Испытания могут выпасть на судьбу Дев, Скорпионов, Козерогов, Раков и Водолеев.

Об этом рассказала главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор. По ее словам, эти знаки зодиака буквально притягивают неприятности в свою жизнь.

На первом месте антирейтинга оказались Девы, которые привыкли держать все под контролем. Представители этого знака опасаются малейших изменений, что и становится причиной неудач. Изменить все они могут, позволив себе жить в более размеренном темпе и рисковать, когда того требуют обстоятельства.

Второе место занимают Скорпионы, жизнь которых полна хаоса. Представители этого знака борются с трудностями, что закаляет их характер, но часто терпят неудачи, везение обходит их стороной.

Третье место досталось Козерогам, которые не верят, что им может повезти. Они полагаются исключительно на свой труд и считаются домоседами. Не покидая своей зоны комфорта, представители этого знака лишают себя возможности добиться успеха.

На четвертом месте – Раки, которые вокруг себя видят исключительно негатив, что делает их по-настоящему несчастными. Чтобы избежать разочарований, они стараются лишний раз не рисковать. Представители этого знака настолько пессимистичны, что никогда не воспользуются подходящим шансом.

Пятое место занимают Водолеи, которым не везет из-за особенностей их характера. Они любят перемены и ищут приключений, но это и становится источником всех бед. Представители знака не задерживаются долго на одном месте, лишая себя перспектив.

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