Четыре знака зодиака, которым очень повезет с 12 июля

С 12 июля Близнецы смогут с легкостью получить желаемое, а Львы заслужат высшую должность и, соответственно, зарплату. В то же время Козероги будут бороться за заслуженную славу, а на Водолеев ждут перспективные проекты.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL назвала четыре знака зодиака, которым будет везти на неделе с 12 по 18 июля.

Близнецы

На этой неделе вы можете смело называть себя счастливчиками, поскольку вас уже ничто не отделяет от заветной цели, вы легко получаете желаемое и можете рассчитывать даже на гораздо лучший вариант осуществления желаний.

Лев

Ваш опыт растет, вы улучшаете все свои показатели и вполне заслуживаете и на высшую должность, и на лучшую зарплату. Но не рассчитывайте, что все это к вам придет само в руки – лучше самим руководству напоминать о своих успехах.

Козерог

Вам сейчас не до отдыха, но вы не слишком рассчитываете, ведь нужно ковать железо, пока оно горячо. Поэтому вы используете все средства для того, чтобы преодолеть преграды, победить врагов и получить заслуженную славу и награды.

Водолей

Велика вероятность познакомиться с иностранцами и не просто интересно провести время, но и договориться о дальнейшем сотрудничестве, совместные перспективные проекты, где найдется место для вас и ваших талантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее названы три знака зодиака, которые кардинально изменят свою жизнь в июле – им будет везти во всем. Рожденным под этими знаками стоит воспользоваться огромной дозой вдохновения и воображения, которая придет к ним во втором месяце лета.

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