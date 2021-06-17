Приближается самый опасный день июня: астролог назвал дату

Каждый месяц 9-й лунный день связан у разных людей с теми или иными проблемами. Он обманчивый, эмоционально нестабильный и энергетически негативный.

Чем он неблагоприятен, написал в Instagram астропсихолог Богдан Глоба. Он также перечислил, что нельзя делать на 9-й лунный день – это 18 июня.

"Почему не стоит стричься и делать маникюр? Как я уже сказал, у дня негативная энергетика. А работа с волосами и ногтями – это своеобразный ритуал, который так или иначе влияет на энергетическую сферу. Не стоит вешать на себя энергии дня", – отметил он.

18 июня лучше воздержаться от:

йоги и медитации. Это энергии не стоит пропускать через себя.

В деловой сфере предложения могут стать обманом. Договоры, вероятно, сорвутся. А дела, которые начнутся, пойдут мутно и тягостно, принесут больше затрат, чем отдачи.

Категорически не стоит ругаться. Отношения – это такой реактор из двух душ, взаимодействие энергии которых наполняет их жизнь. Так что не позволяйте "сточной канаве" заполнить воды своих отношений.

В этот день врачебные диагнозы могут оказаться ложными, а назначенное лечение – не принести пользы. Но если вдруг вам или вашим близких стало очень плохо – ни в коем случае не тяните и срочно обращайтесь к медикам.

Лучше всего 18 июня провести на природе, в гармонии с собой и внутренним миром. Помолиться, заняться самоочищением, омовением и уборкой дома.

"И если вдруг нахлынула тоска, заболела голова или потянуло что-то делать, то знайте – ощущения пройдут, а возникшие желания – ложный и кривой путь", – предупредил Глоба.

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