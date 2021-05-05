Самые неблагоприятные дни мая для каждого знака зодиака

Теплый месяц май обещает Тельцам успех в новых делах, а Скорпионов ждет удачное время для решения вопросов быта.

Об этом в эксклюзивном гороскопе для OBOZREVATEL рассказал известный украинский ясновидящий и астролог Хаял Алекперов.

Овен

Май для Овнов – прекрасное время, чтобы разобраться с теми делами и вопросами, которые подолгу не могли сдвинуться с места из-за различных преград. Сейчас в ваши паруса будет дуть попутный ветер, а потому самое время действовать!

Благоприятные дни: 7, 21

Неблагоприятные дни: 13, 16

Телец

Этот месяц для Тельцов – удачный период, чтобы взяться за новые начинания. Сейчас на вашем пути встретятся люди, которые не только смогут дать дельный совет, но и помогут в решении тех или иных трудностей. А потому не бойтесь сделать первый шаг к покорению новых высот.

Благоприятные дни: 12, 17, 23

Близнецы

В этот период звёзды сулят Близнецам удачу в решении финансовых вопросов. Даже те начинания, которые представители знака считали неудачными, могут принести хороший доход. Также есть большая вероятность получить нежданную прибыль. Главное при этом – быть активнее, и не упускать возможности, которые дает судьба.

Благоприятные дни: 9, 11, 15

Неблагоприятные дни: 26, 29

Рак

Начало мая – не самое лучшее время для весомых инвестиций. Вы можете прогадать в своих расчётах. Зато в плане профессионального роста этот месяц будет весьма удачным. У Раков есть все шансы добиться продвижения по карьерной лестнице. Главное – не скромничать и смелее браться даже за те дела, которые кажутся сложными. У вас все получится!

Благоприятные дни: 15, 18, 23

Неблагоприятные дни: 5, 9

Лев

В этот период обстоятельства могут складываться совершенно противоположно планам Львов. Но звёзды советуют не огорчаться по этому поводу. Скорее всего тот сценарий, который уготовили вам звёзды, будет даже лучше, чем вы рассчитывали. А потому старайтесь проще относиться к происходящему.

Благоприятные дни: 14,29,31

Неблагоприятные дни: 12

Дева

В этом месяце успехи Дев во многом зависят от активности представителей знака. Не бойтесь сделать первый шаг в направлении мечты. Вас может сковывать страх допустить ошибку. Но сейчас тот случай, когда стоит попытаться. В противном случае можете упустить удачный момент.

Благоприятные дни: 12, 30

Неблагоприятные дни: 22, 28

Весы

Май для представителей знака – благоприятное время, чтобы взяться за новые дела и начинания. Звёзды советуют смело планировать путешествия и поездки. Представители знака получат не только массу приятных впечатлений, но и познакомятся с людьми, которые сыграют в их жизни очень важную роль.

Благоприятные дни: 8, 17

Неблагоприятные дни: 24, 26

Скорпион

Начало месяца – прекрасное время для решения бытовых вопросов. Такие начинания, как ремонт или покупка недвижимости будут весьма удачными. Но вот со сферой личных взаимоотношений не все так радужно. У семейных представителей знака возможны конфликты с любимым человеком. И чтобы избежать их, старайтесь чаще говорить по душам.

Благоприятные дни: 16, 19, 27

Неблагоприятные дни: 29

Стрелец

В начале мая звезды могут подталкивать Стрельцов к чрезмерной категоричности. В связи с чем представители знака могут не только спровоцировать конфликты с окружающими, но и упустить немало удачных шансов, которые предоставят звезды. Секрет успеха в этом месяце – умение посмотреть на происходящее под другим углом. Так вы сумеете найти для себя выгоду даже там, где изначально видели только минусы.

Благоприятные дни: 8, 13, 21

Неблагоприятные дни: 27, 30

Козерог

Этот месяц для Козерогов – удачное время, чтобы уладить давние ссоры и разногласия с близкими людьми. Сейчас вам будет легко найти общий язык с родственниками. Главное – сделать первый шаг. В середине мая возможны выгодные предложения, связанные с профессиональной сферой деятельности. Не бойтесь решиться на перемены.

Благоприятные дни: 11, 18, 31

Неблагоприятные дни: 16

Водолей

В этот период многие проблемы Водолеев решатся на удивление просто. Звезды советуют воспользоваться моментом, чтобы довести до конца начатые дела. В конце месяца старайтесь бережнее относиться к своему здоровью – возможны обострения хронических заболеваний.

Благоприятные дни: 15,21,24

Неблагоприятные дни: 5,13

Рыбы

Последний месяц весны сулит Рыбам удачу. И особенно – в тех делах, которые связанны с деньгами. У многих представителей знака появится шанс заметно улучшить своё благосостояние. Главное – не прозевать эту возможность.

Благоприятные дни: 6, 14, 22

Неблагоприятные дни: 17, 19

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