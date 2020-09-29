Астролог назвал опасность полнолуния 2 октября и дал совет

Полнолуние 2 октября пройдет в знаке Овна и будет лишено негативных аспектов, за исключением избыточной энергии.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "Главное, что нужно сделать накануне этого дня – поставить перед собой четкие цели и задачи", – посоветовал он.

Как пояснил астролог, в пик полнолуния, который произойдет 2 октября в полдень, Луна будет находиться в зодиакальном созвездии Овна, при этом восходящий узел события попадет в знак Скорпиона. Первый знак символизирует активное движение и устремление к достижению цели, второй – также устремленность к цели.

Одновременно "Луна символизирует подсознание человека, поэтому то, в каком знаке Зодиака она находится, оказывает влияние на поведение человека вплоть до следующего полнолуния", – рассказал Игорь Мехеда.

Таким образом, учитывая влияние Овна и Скорпиона в ближайшее полнолуние, "многие люди захотят поставить перед собой цель и осуществить ее, все мы станем более целеустремленными".

Вместе с тем астролог предупредил и о негативном аспекте полнолуния. "В этот день энергия матери-природы обладает особенной мощью, и, если человеку некуда потратить эту энергию, если он не ставит перед собой никаких задач, энергетика полнолуния только усилит это шалтай-болтайство, можно ожидать искушений и отрицательных событий", – пояснил он.

Исходя из этого, астролог порекомендовал подойти к полнолунию 2 октября с четко сформулированной целью, которая, благодаря энергии этого события, получит дополнительный мощный импульс к осуществлению. "Вечером в четверг, 1 октября, самое время подумать о целях", – посоветовал он.

Вместе с тем Игорь Мехеда сообщил, что полнолуние 2 октября не будет нести в себе негативных аспектов. В частности, оно пройдет под влиянием трех благоприятных звезд. "Это полнолуние будет безоблачным, никаких отрицательных моментов, кроме избыточной энергии", – пояснил он.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил лунный календарь на октябрь 2020 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!