Во всем мире получило резонанс заявление астрофизика Нила Деграсса Тайсона о том, что 2 ноября 2020 года, как раз накануне выборов президента США, может произойти столкновение нашей планеты с астероидом 2018VP1.
Что принесет это небольшое небесное тело жителям Земли? Отвечая на этот вопрос, скажу сразу, что лично я чувствую и считаю, что столкновения не будет. Астероид пройдет близко от Земли.
Большинство ученых астрономов считают так же, определяя вероятность столкновения всего в 1%. Но даже, если столкновение и произойдет, существенного ущерба нанесено не будет, поскольку диаметр астероида составляет всего около 2 метров.
Однако влияние он все же окажет. Пусть объект и небольшой, но он пролетит около нашей планеты с огромной скоростью, что, хоть и незначительно, но все же повлияет на её энергетические поля. Все живые организмы чувствительны даже к небольшим изменениям, поэтому мы это почувствуем. Почувствуем как легкую дезориентацию, у многих может наблюдаться медлительность.
Если брать астрологическую карту дня, то на ней видно очень много напряженных аспектов между планетами. То есть день будет сложным и без влияния астероида.
Если взять нумерологический аспект дня, то он тоже крайне интересен. 02.11.2020 – дата содержит три двойки. Число три описывает мир или число частей психосферы человека (небо, земля, подземный мир или сознание, подсознание, бессознательное). Двойка – число неравновесности. Следовательно, дата может вызвать нарушение равновесия во всех сферах человеческой жизни.
Для предотвращения этого рекомендуется в этот день медитировать и избегать конфликтных ситуаций, а также слушать хорошую музыку, наслаждаться картинами красивой природы.
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