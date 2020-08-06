8 августа откроются врата между мирами: что делать 08082020

Дата 8 августа 2020 года символизирует "врата между мирами".

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог, нумеролог Игорь Мехеда. "8 августа 2020 года нас ожидает необычное событие с точки зрения нумерологии. В дате события будут присутствовать две восьмерки и две двойки – 08082020", – заметил он.

Как пояснил нумеролог, в древнейших духовных учениях "восьмерка рассматривается как изображение точки контакта между мирами – прошлого мира и будущего мира". Таким образом две восьмерки символизируют "ворота между мирами, через которые мы и проходим из прошлого в будущее".

По словам Игоря Мехеды, в субботу, 8 августа, у каждого человека появится возможность изменить судьбу – "оставить неблагоприятные события в прошлом и шагнуть к благоприятным событиям в будущем".

"В этот день можно сказать всему тому, что вас не устраивает в вашей жизни: уйди в прошлое. Так говорили латиняне – "Vada in retro". Тогда освободится место для нового будущего", – пояснил астролог.

Он добавил, что двойка в нумерологии является числом земли, а две двойки также создают своеобразные врата "между сердцем земли и сердцем неба". Как пояснил нумеролог, это также дает возможность, "освободившись от старого, шагнуть в новое".

"В сочетании с растущей луной энергия дня крайне благоприятна для любых обрядов по загадыванию желаний. Их можно и даже желательно провести много – пусть даже и несколько десятков", – посоветовал астролог.

Схема врат между мирами Игорь Мехеда

Как писал OBOZREVATEL, ранее Игорь Мехеда рассказал про дату-палиндром – 02.02.2020 – изменяющую судьбу.

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