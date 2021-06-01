В 2021 году выпадает 10 срединных точек между затмениями. До конца года остались такие: 3 июня, 23 августа, 30 августа, 30 августа, 7 сентября, 26 ноября.

Это точки на звездной карте между двумя солнечными, двумя лунными или солнечным и лунным затмениями. Многие люди во всем мире отслеживают эти точки. Почему? Они считаются более фатальными, чем сами затмения.

Если "космические силы", разбушевавшиеся во время затмений, можно перенаправить в благоприятное русло с помощью обрядов или медитативных практик, то в срединную точку это сделать затруднительно. Затмения, как космические явления, служат источниками вибраций. А в срединную точку вибрации каждого события накладываются друг на друга, образуя интерференционную картину. Её трудно исправить, можно только уменьшить её влияние.

Срединные точки как бы воплощают слова и мысли человека, высказанные вслух, на длительный период времени. Например, учитель может сказать: "в моем классе учатся талантливые и перспективные ученики", или "в моем классе учатся "трудные" дети". Срединная точка превращает высказанные вслух мысли в реальность минимум на полгода.

Вот не подумал учитель и сказал фразу. А она стала реальностью – класс превратится или в "трудный" или в "перспективный".

Поэтому в день срединной точки желательно держать свои отрицательные эмоции в руках, и высказывать только положительные. Также рекомендуется не начинать новых дел, а стараться по максимуму завершить старые. Серединные точки способствуют завершению долго тянущихся дел.

Теперь более подробно о влиянии ближайшей срединной точки, 3 июня 2021 года. Много напряженных аспектов Черной Луны: целых три (!) бисекстиля и одна трапеция.

Черная Луна отвечает за искушения, ошибки, поэтому нужно особенно четко отслеживать свои действия, чтобы не совершить ошибок, а также взимает "плату" за ошибки, совершенные в прошлом. Именно поэтому нужно быть осторожным, тем более, что это еще и срединная точка.

Следует также и учитывать соединение Черной Луны со звездой Сегин (эпсилон Кассиопеи). Звезда Сегин способствует укреплению внутреннего стержня человека. Но если такого нет, эта же звезда способна сокрушить проекты, построенные "без надежного фундамента".

Поэтому в этот день нужно не надеяться, что "повезёт", а все поддерживать личными усилиями. Также звезда Сегин отвечает за быстроту событий. Поэтому уже 4 июня мы сможем увидеть на планете несколько неожиданных событий.

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