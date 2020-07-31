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Эфа Форина
Эфа Форина
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3 августа нас захлестнет волна суперэмоций, но выход есть

1.1т

3 августа 2020 года в 18:59 нас ожидает Осетровое или Зерновое Полнолуние.

Такое название последнее летнее полнолуние получило благодаря тому, что в этот период идет уборка злаковых культур. Кроме того, это время идеально подходит для рыбной ловли осетровых пород рыб, и не только их.

Полнолуние пройдет в 14-15 лунные сутки, при этом Луна будет находиться в знаке Водолея, а это значит, что нас захлестнет волна суперэмоций.

Эмоционировать будем много и долго.

Поэтому, чтобы не впасть в уныние, постарайтесь в период с 3 по 5 августа находиться в шумных компаниях или местах большого скопления людей.

Но учитывая эпидемиологическую обстановку, сделать это будет немного сложно.

Выход есть: устройте видеосвязь с друзьями, поиграйте в настольные игры в кругу ваших домашних, посмотрите спортивное мероприятие, и во время просмотра не сдерживайте эмоций.

А вот на работе будьте аккуратны в высказываниях и раздаче излишней информации.

Обратите внимание на свое здоровье. Икры, голени, лодыжки, сухожилия, мышцы предплечий и щитовидная железа находятся в период полнолуния в зоне риска. Сделайте профилактику этим органам и старайтесь их не нагружать в этот период времени.

Я желаю всем легкого полнолуния и приятных эмоций!

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Эфа Форина Эфа Форина
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