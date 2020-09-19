21-25 сентября – "Дни Силы": астролог озвучил ритуалы на богатство и любовь

В день осеннего равноденствия и на протяжении нескольких дней после него можно провести обряды на привлечение позитивных перемен в вопросах бизнеса, карьеры, любви, здоровья и благосостояния.

Об этом OBOZREVATEL рассказал астролог Игорь Мехеда. По его словам, дни 21 и 22 сентября, а также ночь между ними, считаются Днями Силы, влияние которых распространяется до 25 сентября.

Как пояснил астролог, эти даты связаны с двумя астрономическими явлениями – с моментом равенства дня и ночи и с моментом пересечения солнцем небесного экватора, который в 2020 году произойдет в 14 часов по киевскому времени во вторник, 22 сентября.

Игорь Мехеда привел ряд ритуалов, которые, по его словам, можно выполнить в указанные дни.

Первый из них связан с почитанием женского аспекта мироздания. Для обряда под названием "Пуджа для Великой Матери" понадобятся овощи, фрукты и морепродукты – рыба или водоросли. "Желательно брать овощи темного цвета, например, картофель, баклажан, а также лимон и рыбу. Из этих продуктов готовится суп. На протяжении всего времени, пока варится суп, нужно представлять, что он готовится не для нас, а в дар великой божественной женской силе", – пояснил астролог.

В завершение все, кто участвуют в обряде, разливают суп по тарелкам и съедают его, получая вместе с пищей помощь и покровительство богини. "Кто этот суп съест – тому повезет", – сообщил он.

Для следующего обряда используются булочки круглой формы и пироги с начинкой из красных ягод. Первые символизируют небо и землю, вторые – достаток. За стол приглашают всех членов рода, друзей, коллег, соседей. Совместное поедание этих блюд привлекает в жизнь каждого участника обряда благоденствие и благополучие.

Обряд "Спираль Жизни" позволит избавиться от старых проблем и обновиться. Для него на асфальте или песке необходимо нарисовать большую спираль, а затем выложить ее свечами. Человек должен зайти в этот "коридор" и пройти по нему до самого центра.

"В центральной точке необходимо представить, что вы полностью исчезаете, а через миг – рождаетесь снова – и обновленным выйти из спирали", – пояснил Игорь Мехеда.

Спираль Жизни. Фото Игоря Мехеды

Следующий ритуал предназначен для тех, кто хочет привлечь в свою жизнь любовь и устроить личную жизнь. Мужчине или женщине, которые хотят найти свою вторую половинку, необходимо надеть что-то красное и найти дерево или кустарник с красными плодами. Подойдя к нему, следует вслух рассказать о своем желании.

Обряд на успех в торговле выглядит так. В дни равноденствия необходимо читать специальный заговор: "Я купец-молодец, меряю с остатком, доливаю с избытком, деньги липнут ко мне как осы на варенье, как мухи на сахар, как пчелы на мед, как опилки на магнит, как дождь на землю".

Этот заговор можно читать не только в дни равноденствия, но и в любой другой день перед началом торговли. "Но считается, что если загадать желание по торговле в равноденствие, то в течение 10 дней после этого наступает очень положительный период", – сообщил Игорь Мехеда.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог рассказал, какие обряды можно провести на Яблочный Спас, чтобы получить помощь и защиту Высших Сил.