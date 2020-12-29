На протяжении 2021 года будут действовать три тотема. Наступающий год, согласно славянскому летоисчислению, это 7529 год, и тотемом года из числа тотемов славянских племен является Коза (тотемом прошлого, 7528 года, был Сокол).

В Индии отмечают 5123 год от окончания эпохи Явления Кришны. Согласно восточному лунному календарю, следующий год будет годом Белого Металлического Быка. Он вступит в свои права 12 февраля 2021 года. Согласно авестийским преданиям, новый год наступит 22 марта 2021 года и тотем года – Конь.

Таким образом, тотемы Года – Коза, Бык и Конь. Все три животных олицетворяют силу Матери-Земли и являются очень выносливыми, сильными, трудолюбивыми и травоядными животными. Поэтому в следующем году все усилия по достижению цели будут вознаграждены.

Именно поэтому на праздничный новогодний стол рекомендуется подавать много салатов, овощей и фруктов.

На протяжении 2021 года будет всего 4 солнечных и лунных затмений. 26 мая - лунное затмение, 10 июня - солнечное затмение, 19 ноября - лунное затмение, 4 декабря - солнечное затмение.

Поскольку количество затмений 2021 года намного меньше количества затмений 2020 года, то сильных глобальных трансформаций в планетарном масштабе не ожидается. Наоборот, все начнет приходить в норму. Мир станет совсем иным, хотя и более стабильным. В 2021 году человечеству удастся справиться с пандемией коронавируса.

В 2021 году нас ждут 5 серединных точек между затмениями. Мы помним, что мысли, которые посетят нас в серединную точку между затмениями, имеют свойство воплощаться в жизнь и долгосрочно влиять на события. Поэтому в серединные точки практикуем исключительно позитивное мышление.

Даты серединных точек между затмениями: 3 июня в 02:00; 23 августа в 01:10; 30 августа в 12:25; 30 августа в 12:52; 7 сентября в 00:07. Обратим внимание на редкое совпадение – две серединные точки попадают на один и тот же день – 30 августа.

В 2021 году нас также ждет "Нумерологический мост между мирами" - зеркальная дата 12.02.2021, которая, хоть и активизирует цепочку перемен, но одновременно и направит их в благостное русло.

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