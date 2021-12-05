2021 год завершится большими проблемами для трех знаков зодиака: им придется бороться с трудностями

Конец 2021 года принесет потрясения для некоторых представителей зодиакального круга. Им придется столкнуться с вызовами и проявить сильный характер.

Эксперты по звездам издания Сhedonna отметили три знака зодиака, для которых 2021 завершится большими проблемами. Узнайте, кто попал в список.

Дева

Для представителей этого знака 2021 год не закончится отлично. Они почувствуют ностальгию и будут сильно скучать по некоторым людям, сыгравшим важную роль в их жизни. Астрологи рекомендуют им сосредоточиться исключительно на себе и найти способ не поддаться пессимизму.

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Водолей

Уроженцам этого знака придется запастись терпением, чтобы встретить конец года, который обещает быть очень утомительным. Им будет сложно оставаться сосредоточенными и выполнять свои обязанности на работе. Им необходимо не сдаваться, потому что 2022 год даст энергию, необходимую для достижения отличных результатов.

Овен

Конец года также особенно тяжелый для рожденных под этим знаком. Овны будут сомневаться в своих отношениях с другими людьми. У них будет ощущение, что они окружены токсичными людьми. Им нужно думать лишь о себе и своих желаниях, чтобы обрести гармонию.

Как сообщал OBOZREVATEL