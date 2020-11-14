Наверное, уже никого не надо убеждать, что планеты в знаках Зодиака оказывают влияние на мировые процессы и судьбы людей. Ярким примером послужил 2020 год, когда сразу три социальные планеты находились в знаке Козерог и закрыли весь мир на карантин. Козерог и его управитель Сатурн, который весь год шёл как раз по своему "родному" Козерогу, что ещё более усилило его влияние, спровоцировали ограничения, запреты, невозможность выйти за рамки и действовать свободно. Это мы и наблюдали в течение 2020 года.

С уходящим годом всё понятно. А какими будут тенденции следующего года?

2021 год пройдёт под влиянием знака Водолей и его планеты Уран. Что это означает? Как всегда, есть две стороны медали. В позитивном плане это принесёт миру много нового, прогрессивного, оригинального, отметающего стереотипы и застарелые установки. Это год перемен и реформ, свержения отживших своё авторитетов, стремления к независимости и самостоятельности.

На первый план выйдут люди и организации, которые исповедуют принципы свободы, революционного обновления, лишенные предрассудков и обладающие мощной, преобразующей мир энергией. Это время научных открытий, интеллектуальных прорывов, новых разработок в электронике и технике. Стирания условностей и границ, выхода за пределы жёстких рамок и ограничений.

В негативном плане стремление к свободе и оригинальности может обернуться вседозволенностью и хаосом. Появятся диктаторы и демагоги, готовые ради своих идей или из личной корысти пожертвовать многими человеческими жизнями. Процесс преобразований в этом случае очень болезненный: новый порядок устанавливается через социальные взрывы, массовые беспорядки, революции, войны и прочие политические катаклизмы, которые, в свою очередь, сопровождаются экономическим упадком.

Поскольку Сатурн, соуправитель Водолея, будет находиться в этом знаке почти два с половиной года, такие тенденции сохранятся не только в 2021 году. Более того, они будут свойственны миру много последующих лет, т. к. в 2024-ом в знак Водолея надолго войдёт Плутон – ещё более глобальный разрушитель и преобразователь мироустройства.

Поэтому нам следует приготовиться к длительному периоду трансформаций и изменению существующего миропорядка. Старт этим переменам даёт соединение Сатурна и Юпитера в Водолее – точным оно будет в декабре 2020 года, хотя его влияние уже ощутимо. Это эпохальное соединение, которое закладывает программу политических и социальных процессов на ближайшие 20 лет.

Новый передел мира уже начался!

Как же на бытовом уровне снизить негативное влияние Водолея и, наоборот, воспользоваться сильными сторонами этого знака? Во-первых, изучать новинки в области научных и технических разработок, не отставать от жизни, не зацикливаться на предрассудках и прочих ограничивающих сознание убеждениях, учиться мыслить масштабно.

Во-вторых, экспериментировать, давать свободу полёту фантазии, возможно, открыть в себе новые таланты и способности – Водолей любит оригинальность и самобытность. В-третьих, посещать клубы по интересам, сотрудничать с людьми, которые увлечены тем же, что нравится вам: крупные организации и объединения – это тоже сфера Водолея. Но и проявлять осторожность. Особенно в обращении с электричеством и взрывоопасными веществами. Быть готовым к неожиданным поломкам техники и средств передачи информации (проблемы с интернетом).

Вообще, аварии и техногенные катастрофы – довольно частые явления в период активности Урана. Как и крупные землетрясения и извержения вулканов. В повседневной жизни и общении избегать излишнего своенравия и недисциплинированности – этого будет хватать и в социуме, поэтому хотя бы на личном уровне надо сохранять установленный порядок и персональную ответственность.

В период негативного воздействия Урана повышается количество разводов, нивелируются семейные ценности, обостряются противоречия между поколениями. Будьте бережны с теми, кто вам дорог! Внезапность, непредсказуемость, хаотичность – к этому нельзя подготовиться, но можно постараться привыкнуть, не так остро реагировать, стать более гибким, научиться быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. Именно такая задача стоит перед нами в ближайшие годы.

Следует ещё раз отметить, что влияние Водолея уже практически началось. В течение 2021 года заметнее всего он проявит себя зимой и весной, а затем осенью. Летом 2021 года Водолей в чистом виде действовать не будет.

И в заключение, как всегда, хочется напомнить, что для каждого отдельного государства, организации и человека главным является его персональный гороскоп и личный прогноз.