Дата 12.12.2020: таролог рассказала, что делать в этот день

12.12.2020 считается зеркальной датой – последней парной в нынешнем году. В этот день можно сделать первый шаг в новом направлении.

Что означает эта дата и к чему стоит готовиться OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка. Если сложить все цифры даты, получится единица. Как отметила эксперт, согласно нумерологии этот день означает начало начал, когда зарождается что-то новое и прогрессивное.

"Хотя до рождения молодой луны 14 декабря и до рождения нового солнца 21 декабря еще дожить надо, но уже можно задуматься над тем, что нужно будет пустить в свою жизнь. То есть понять, к чему вы стремитесь на самом деле, и уже даже можно сделать первый шаг в этом направлении , – сказала Соломка.

Она добавила, что, кроме того, продолжается 28 лунный день, символ которого лотос. Это значит, что этот период довольно спокойный, благоприятный для всех дел, особенно связанных с духовным прозрением.

"То есть именно сегодня открывается определенное видение и многое становится понятным – просто как с глаз пелена спадает. Какие-то ответы приходят в снах или в знаках. Улучшается концентрация, голова начинает умело работать и оперировать большим количеством данных, добавляется определенная смелость и в мыслях, и в решениях. Поэтому именно сегодня можно о чем-то заявлять, ставить вопрос ребром. К примеру, бросать вредные привычки и заявить об этом на весь мир, чтобы не было соблазна отыграть все назад", – сказала Соломко.

Также таролог подчеркнула: если в этот день сделать что-то важное, это точно запомнится.

"Можно жениться или разорвать отношения, начать новый бизнес или писать книгу, бросить курить или пить, приседать 100 раз или проходить 10 000 шагов. К слову, есть где поработать фантазии и придумать себе какое-то испытание или приурочить событие", – добавила эксперт.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем особенная зеркальная дата 12.12.2020, что рекомендуется и не рекомендуется делать сей день.

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