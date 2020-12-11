12.12.2020: что означает зеркальная дата и как повлияет на людей

Суббота, 12 декабря, благодаря порядку цифр 12.12.2020 считается зеркальной датой – последней в нынешнем году.

По мнению нумерологов, такие дни способны серьезно повлиять на жизнь людей и даже принести осуществление заветных желаний. OBOZREVATEL рассказывает, чем особенна зеркальная дата 12.12.2020, что рекомендуется и не рекомендуется делать в этот день.

Что символизирует зеркальная дата 12.12.2020

Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3 (сумма цифр в числе 12), которое символизирует позитивную энергию, доброту и развитие духовности. Считается, что в такие дни нужно совершать добрые дела для окружающих: заняться благотворительностью, помочь нуждающимся.

Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3 Pixabay

Что можно делать в зеркальную дату 12.12.2020

12.12.2020 года нужно постараться привлечь как можно больше удачи в свою жизнь, считают эзотерики. В связи с этим в последнюю зеркальную дату года рекомендуется:

Проявлять активность: все начатые дела обещают быть успешными.

Загадывать желания.

Прислушиваться к своей интуиции: внутренний голос способен подсказать больше, чем обычно.

Заняться медитацией, йогой, спортом, творчеством или другими делами, наполняющими энергией.

12.12 рекомендуется заняться йогой или другими медитациями Pixabay

Подвести итоги 2020 года, осмыслить, что удалось сделать, а над чем еще нужно поработать.

Отдать все долги.

Общаться, заводить новые знакомства – день 12 декабря удачен для этого.

Составлять планы на будущее: полезно их записать и визуализировать.

Купить подарки для близких.

Что нельзя делать 12.12.2020

Вступать в конфликты, ругаться, ссориться, спорить – есть риск больше не восстановить отношения.

Желать зла кому-либо, как и во все другие дни, – оно вернется бумерангом.

Лениться и бездействовать: даже отдых в этот день должен быть активным и приносить пользу.

Желание, загаданное 12.12, имеет высокие шансы на осуществление, считают нумерологи Pixabay

Как загадать желание в зеркальную дату 12.12.2020

Четко сформулируйте свое желание, а затем запишите его на бумаге так, как будто оно уже сбылось. На другом листе напишите искреннее пожелание для своего друга, а на третьем – для всех членов семьи.

Все три листа бумаги оставьте на ночь на подоконнике, под луной попросив исполнения всего, о чем вы попросили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря 2020 года произойдет затмение Солнца, которое, по мнению астрологов, активирует трансформацию года.