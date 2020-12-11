12.12.2020: что означает зеркальная дата и как повлияет на людей
Суббота, 12 декабря, благодаря порядку цифр 12.12.2020 считается зеркальной датой – последней в нынешнем году.
По мнению нумерологов, такие дни способны серьезно повлиять на жизнь людей и даже принести осуществление заветных желаний. OBOZREVATEL рассказывает, чем особенна зеркальная дата 12.12.2020, что рекомендуется и не рекомендуется делать в этот день.
Что символизирует зеркальная дата 12.12.2020
Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3 (сумма цифр в числе 12), которое символизирует позитивную энергию, доброту и развитие духовности. Считается, что в такие дни нужно совершать добрые дела для окружающих: заняться благотворительностью, помочь нуждающимся.
Что можно делать в зеркальную дату 12.12.2020
12.12.2020 года нужно постараться привлечь как можно больше удачи в свою жизнь, считают эзотерики. В связи с этим в последнюю зеркальную дату года рекомендуется:
Проявлять активность: все начатые дела обещают быть успешными.
Загадывать желания.
Прислушиваться к своей интуиции: внутренний голос способен подсказать больше, чем обычно.
Заняться медитацией, йогой, спортом, творчеством или другими делами, наполняющими энергией.
Подвести итоги 2020 года, осмыслить, что удалось сделать, а над чем еще нужно поработать.
Отдать все долги.
Общаться, заводить новые знакомства – день 12 декабря удачен для этого.
Составлять планы на будущее: полезно их записать и визуализировать.
Купить подарки для близких.
Что нельзя делать 12.12.2020
Вступать в конфликты, ругаться, ссориться, спорить – есть риск больше не восстановить отношения.
Желать зла кому-либо, как и во все другие дни, – оно вернется бумерангом.
Лениться и бездействовать: даже отдых в этот день должен быть активным и приносить пользу.
Как загадать желание в зеркальную дату 12.12.2020
Четко сформулируйте свое желание, а затем запишите его на бумаге так, как будто оно уже сбылось. На другом листе напишите искреннее пожелание для своего друга, а на третьем – для всех членов семьи.
Все три листа бумаги оставьте на ночь на подоконнике, под луной попросив исполнения всего, о чем вы попросили.
Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря 2020 года произойдет затмение Солнца, которое, по мнению астрологов, активирует трансформацию года.