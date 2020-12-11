12.12.2020: что означает зеркальная дата и как повлияет на людей

Суббота, 12 декабря, благодаря порядку цифр 12.12.2020 считается зеркальной датой – последней в нынешнем году.

По мнению нумерологов, такие дни способны серьезно повлиять на жизнь людей и даже принести осуществление заветных желаний. OBOZREVATEL рассказывает, чем особенна зеркальная дата 12.12.2020, что рекомендуется и не рекомендуется делать в этот день.

Что символизирует зеркальная дата 12.12.2020

Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3 (сумма цифр в числе 12), которое символизирует позитивную энергию, доброту и развитие духовности. Считается, что в такие дни нужно совершать добрые дела для окружающих: заняться благотворительностью, помочь нуждающимся.

Зеркальной дате 12.12 покровительствует число 3. Источник: Pixabay

Что можно делать в зеркальную дату 12.12.2020

12.12.2020 года нужно постараться привлечь как можно больше удачи в свою жизнь, считают эзотерики. В связи с этим в последнюю зеркальную дату года рекомендуется:

Проявлять активность: все начатые дела обещают быть успешными.

Загадывать желания.

Прислушиваться к своей интуиции: внутренний голос способен подсказать больше, чем обычно.

Заняться медитацией, йогой, спортом, творчеством или другими делами, наполняющими энергией.

12.12 рекомендуется заняться йогой или другими медитациями. Источник: Pixabay

Подвести итоги 2020 года, осмыслить, что удалось сделать, а над чем еще нужно поработать.

Отдать все долги.

Общаться, заводить новые знакомства – день 12 декабря удачен для этого.

Составлять планы на будущее: полезно их записать и визуализировать.

Купить подарки для близких.

Что нельзя делать 12.12.2020

Вступать в конфликты, ругаться, ссориться, спорить – есть риск больше не восстановить отношения.

Желать зла кому-либо, как и во все другие дни, – оно вернется бумерангом.

Лениться и бездействовать: даже отдых в этот день должен быть активным и приносить пользу.

Желание, загаданное 12.12, имеет высокие шансы на осуществление, считают нумерологи. Источник: Pixabay

Как загадать желание в зеркальную дату 12.12.2020

Четко сформулируйте свое желание, а затем запишите его на бумаге так, как будто оно уже сбылось. На другом листе напишите искреннее пожелание для своего друга, а на третьем – для всех членов семьи.

Все три листа бумаги оставьте на ночь на подоконнике, под луной попросив исполнения всего, о чем вы попросили.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 декабря 2020 года произойдет затмение Солнца, которое, по мнению астрологов, активирует трансформацию года.

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