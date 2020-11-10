Дата 11 ноября достаточно необычна, поскольку содержит интересную комбинацию цифр – 11.11.2020. Что они означают и какое влияние окажут?

Если взять 2020 год и сложить его цифры, получится цифра 4. В некоторых европейских странах и в Америке сформировалось суеверие о том, что число 13 – несчастливое. Но точно так же, как большинство европейцев и американцев опасаются числа 13, японцы в той же степени опасаются числа 4. Там редко можно найти гостиницу, в которой есть 4-й этаж – после 3-го сразу идет 5-й.

Обратите внимание, что число 13 в сумме тоже дает 4.

Считается, что есть равновесные структуры и структуры, которые легко теряют равновесие, изменяют свои качества. И структуры из 4 точек всегда считались такими.

Именно поэтому в формулах на счастье и на удачу 4 элемента никогда не используется, используется 5, потому что это уже устойчивая структура.

Двойка – это тоже цифра неравновесия. Это небо и земля, Инь и Ян, которые всегда разные. За счет этого наш мир постоянно изменяется.

Теперь обратимся к дате 11.11.2020. Если взять сумму цифр дня, месяца и года, то мы получим четыре двойки – 2.2.2020 – две скрытых и две явных. Таким образом, эта дата способна вызвать очень много перемен в самых разных сферах, причем, как в хорошую сторону, так и наоборот.

Как известно, число 11 – это число внутренней силы человека. Как я уже рассказывал, на 11-м аркане Таро, который называется "Сила", изображена женщина, покоряющая льва. Это символ человека, победившего себя и сумевшего направить силу на достижение нужной ему цели.

Карта Таро "Сила".

Поэтому дважды "11" – это победа над внутренним львом. Следовательно, в этот день для того, чтобы не вызвать какие-то отрицательные перемены, необходимо быть осторожным, иметь позитивное мышление. В этот день можно четко сформулировать цель и продумать, как мы будем ее достигать.

Если мы четко сформулируем цель, тогда неравновесность даты не сможет нам навредить. Наоборот, все силы будут направлены на помощь нам в достижении цели.

Кроме того, можно использовать 11 ноября 2020 года для загадывания желаний.